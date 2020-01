Advierte el Presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Salvador Hernández Navarro, que de no haber marcha atrás en el cobro de un impuesto al transporte de carga, estaría en riesgo la seguridad alimentaria de Jalisco.

Señala que el conflicto no es solamente para los dueños de camiones que deberán pagar seis mil pesos por cada uno para poder entrar a la ciudad.

“Aquel que no tiene ningún tráiler y tu puedes decir: ah caray, ese no va a desembolsar nada. Claro que va a desembolsar porque nosotros traemos nuestros productos de origen de otros estados. Qué es lo que va a pasar? El problema que va a ser conseguir vehículos que tengan el permiso para entrar al Área Metropolitana de Guadalajara.”

El presidente de la UCMA reitera que están de acuerdo con la regulación del transporte de carga para que no entre a la ciudad entre las 6 y 9 de la mañana.

Sin embargo asegura que cobrar a los camiones para que puedan circular es meramente recaudatorio. (Por José Luis Escamilla)