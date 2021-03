Si las autoridades no liberan en próximas horas a 33 personas detenidas el lunes en la caseta de Acatlán de Juárez, habrá una toma masiva de módulos de peaje a nivel nacional donde participarán 15 organizaciones, advirtieron familiares de los manifestantes. El grupo fue aprehendido cuando pretendían liberar el paso en la autopista a Colima.

Anoche los familiares de los detenidos acudieron a la delegación de la Fiscalía General de la Republica pues les dijeron que serían liberados, pero en realidad ya habrían sido remitidos al penal de Puente Grande para su vinculación a proceso. Sólo fueron dejados en libertad nueve menores que acompañaban el contingente.

“Yo vine cuando los tenían aquí, había gente golpeada, eso no lo han dicho aquí que golpearon a la gente, que los detuvieron con lujo de violencia. Ahí están los videos, no hubo que les leyeran sus derechos, nada, simplemente los agarraron, los golpearon, pum, pum, pum y los echaron”.

Señalaron que aguardaran la conclusión del plazo legal para determinar las acciones y las protestas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)