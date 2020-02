El señor Alejandro es afectado por partida doble por el cierre a la circulación de la glorieta Niños Héroes, debido a un evento de Go Karts y es que es vecino de la zona y comerciante de avenida Chapultepec.

Más resignado que enojado, Alejandro, explica.

“Pues desafortunadamente no, parece que existe un autódromo y existen áreas definidas, aquí esta corredor Chapultepec lo han utilizado como corredor cultural para todo tipo de eventos y bueno ya se la hallaron como dicen, este conciertos, carreras, maratones, etc. etc… ¿Usted es vecino y comerciante de la zona?… Así es, vino en Torres Horizontes Chapultepec, mi oficina esta enfrente cruzando la calle, que me hacen rodear para poder cruzar… ¿Y les avisaron?… No, no nos avisaron, nos enteramos un día antes por el ruido, después nos avisaron que iban a entregarnos unos famosos candados, no nos entregaron nada para colgar en el automóvil y poder tener acceso porque están bloqueados los accesos este perimetralmente hablando… ¿Y cómo le esta haciendo para llegar?… No puedo sacar mi automóvil y camino”. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)