Estéticas, peluquerías y salones de belleza en la Ciudad de México han sufrido pérdidas de hasta un ochenta por ciento producto de la epidemia por el Coronavirus, debido a que sus negocios han permanecido cerrados o semi abiertos.

Jorge tiene una peluquería en la alcaldía Venustiano Carranza.

“Todavía el mes pasado había bastante flujo, pero ahorita como que la gente anda apanicada y está más encerrada. Al menos aquí, porque se corrió el rumor de que estaba muy fuerte el contagio en una zona llamada Casitas, de aquí de la colonia, por eso la gente casi no sale”.

Ella es Rosa, y tiene una estética en la colonia Guerrero.

“Tenía un local y tuve que cerrarlo, y ahora si algún cliente me llama, le hago el servicio, ya sea a su domicilio o en mi casa. Me ha bajado mucho el trabajo, como un ochenta por ciento”.

En la capital, este tipo de negocios pueden operar con el semáforo en rojo, pero sólo a domicilio y con protocolo sanitario. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro.com)