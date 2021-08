Al emitir su postura sobre la propuesta presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno a la presa El Zapotillo, organismos dedicados a la defensa de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo demandaron, además una auditoría integral al proyecto, que exista reparación integral de los daños que causó la presa, entre ellos desplazamientos forzados y que exista una disculpa pública de las autoridades.

Señalan que escucharán la propuesta que presente la Comisión Nacional del Agua sobre la operación de la cortina de El Zapotillo a 80 metros, pero que no sólo garanticen que no se inundarán, sino que tampoco queden en riesgo en caso de un evento extraordinario.

Concluyen que ellos tienen derecho a decir no a la propuesta de la operación de la presa a 80 metros y no se les tiene porque responsabilizar de los problemas de desabasto de agua o que se desaproveche la inversión ya hecha. (Por Héctor Escamilla Ramírez)