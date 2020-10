Debido a que no les permitieron ingresar a las instalaciones del Senado, colectivos de afectados por la posible desaparición de fondos y fideicomisos participaron desde la calle en una reunión semi presencial con legisladores de todos los partidos. Utilizando su celular para transmitir via zoom, la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, expresó.

“Que estos espacios de diálogo no sean solamente, con todo respeto pues, atole con el dedo, sino que los escuchen, que escuchen a las víctimas, que se pongan, digamos en el lugar de, como bien se ha dicho aquí, decenas de miles de personas que son víctimas directas o indirectas”.

Representando a las víctimas, Guadalupe Mendiola, procedente de San Luis Potosí.

“No puede Morena hacer historia despreciándonos a las víctimas. Necesitan hacer historia como lo prometieron, ayudándonos y protegiéndonos. Ya estamos hartos, ni es posible que estén jugando con este recurso”.

La reunión fue con las comisiones de Derechos Humanos y de Hacienda. (Por Arturo García Caudillo)