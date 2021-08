Habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo exigieron que la visita programada el sábado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se realice en Temacapulín y no en el municipio de Yahualica.

Afectados por la construcción de la presa El Zapotillo mencionaron que ellos no tienen nada que hacer en otro municipio y mucho menos en la zona de obras de la presa.

Destacaron que ellos están dispuestos a dialogar en torno a resolver los problemas del agua, pero no sobre los intereses económicos que rodean el proyecto de la presa.

“Es inconcebible que el presidente nos llame a dialogar para buscar soluciones y alternativas dentro del megaproyecto que amenaza nuestras vidas y comunidades que quedarían bajo el agua”.

El vocero del movimiento Salvemos Temacapulín, Gabriel Espinoza, señaló que no es un argumento válido el pronunciamiento reciente realizado por el mandatario quien afirmó que ya se ha invertido mucho dinero en la presa y por tanto debe considerarse su desarrollo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)