“Con el Jesús en la boca” están vecinos y comerciantes de la calle Mariano de la Bárcena en el Centro de la ciudad, pues la obra que mañana inicia en esa arteria, desde la calle Angulo y hasta la avenida Hidalgo, les informaron que duraría 12 semanas.

Sin embargo, señalan que no son las obras sino que no las terminan a tiempo.

Habla el señor Felipe, propietario de una tienda de abarrotes.

“Y ahorita nos acaban de avisar que ya la última parte la van a abrir en una fecha estimada de ocho a doce semanas, pero como trabajan, yo creo que va a durar más. Yo, en lo personal, mi negocio parte por la pandemia y parte por esta obra pues está ya por quebrar”.

Señalan que, por ejemplo, en la primera parte de la obra por Mariano de la Bárcena los trabajos iban a terminar en cuatro meses y ya llevan cinco, y es hora que no concluyen. (Por José Luis Jiménez Castro)