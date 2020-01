Asegura el abogado Joaquín Xamán McGregor que la familia del hombre que murió el pasado 27 de Diciembre durante los arrancones en Zapopan no busca que alguien permanezca en prisión.

Asegura que ni los familiares no abogados de Keyla “N” lo han buscado para llegar a un acuerdo, y explica.

“Se requiere un arreglo que trascienda nada más a lo económico. Creemos qué hay un tema de responsabilidad social por parte de la imputada, también de los padres es decir, hay que decirlo, lo he dicho en otras entrevistas, que los padres saben que tienen mucho que hacer desde el punto de vista social. Hay muchas ideas pero insisto, no hemos recibido todavía insisto una llamada para sentarnos a platicar sobre esas ideas, porque esas ideas las tenemos nosotros.”

Los padres de Gerardo “N”, el hombre de 27 años que murió tras el accidente, también estuvieron presentes en la audiencia de vinculación contra Keyla “N” realizada este lunes en los juzgados orales de Puente Grande. (Por José Luis Escamilla)