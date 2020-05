El presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, expuso que en lo que lleva al frente del equipo encontró falta de mentalidad ganadora, de identidad y de poco respeto a la institución.

Señaló por otro lado, que le gustaría que en el futbol mexicano se transparentaran los contratos de los jugadores como ocurre en diferentes ligas del mundo.

“Me gustaría que así fuera en México no? por que la momento que tienes esta cultura de ocultar lo que sucede, de no hablar de la parte económica y fiananciera de lo que sucede, creo que en esos claro oscuros es donde se pierde la realidad, creo que muchos jugadores pierden de repente la noción, no visualizan cuanto significa un contrato de un tamaño para un equipo o para otro equipo”.

En la videoconferencia organizada por la Sociedad de Innovación Deportiva, participaron diversos dirigentes deportivos del continente. (Por Manuel Trujillo Soriano)