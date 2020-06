Autoridades tapatías aseguraron que los comerciantes que este lunes abrieron pese a estar en un corredor comercial, ya se les había advertido que no podrían reanudar actividades a pesar de contar con su distintivo. Esta situación ocurrió en Medrano y Obregón, pero fue sorpresivo porque alcanzó también a locatarios del Centro.

El coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en Guadalajara, Juan Manuel Munguía, lo explica:

“Porque en las cupu… en las asociaciones, en la socialización que hemos hecho, ellos ya estaban enterados. Si hay alguno que otro que no se entera, que no había abierto su negocio, que no puso atención al mensaje del gobernador, y bueno no estaban acatando esta situación. Esto es independiente de la entrega del distintivo”.

Los comerciantes afirmaron que aquellos que recibían su distintivo, nunca se les dijo que tendrían que esperar más tiempo para poder reabrir. (Por Héctor Escamilla Ramírez)