El defensa del Guadalajara, Antonio el “Pollo” Briseño afirmó hoy que las Chivas son más grandes que el América y que las Aguilas no tienen identidad.

“Por títulos no se puede ver si un equipo es más grande que otro, tenemos nosotros una identidad, una cosa que nadie lo hace, jugamos con puros mexicanos, ellos pueden traer de cualquier parte del mundo, pero tener la grandeza, ser el segundo equipo que más títulos tiene, el que más afición tiene, el que playeras vende y que tiene una identidad que juga con puro mexicano, entonces no creo que estemos a la par, somos mucho más grandes que el América, ellos no tienen identidad”.

Indico que Chivas no salva el torneo ganando el juego del domingo, pero dijo que es una obligación vencer al América.

Por su parte, la Comisión de arbitraje del futbol mexicano, informó que Marco Antonio Ortiz Nava será el encargado de dirigir el domingo a las 8 de la noche el Clásico Nacional entre Chivas y América en el estadio del Guadalajara. Estará acompañado en las bandas por Michel Morales y Karen Diaz.

(Por Manuel Trujillo Soriano)