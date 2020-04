Es clarísimo que México va a enfrentar la peor crisis económica de la historia, asegura la ex subsecretaria de Hacienda, senadora Vanessa Rubio.

“Clarísimo que vamos a enfrentar la peor crisis económica en México, de nuestra historia, y lo digo con datos. La peor caída del Producto Interno Bruto fue en 1995, cayó menos 6.29. Lo que espera el Fondo Monetario Internacional que caiga la economía de México que es menos 6.6, algunos otros como Bank of America o CitiBanamex, que, incluso, dan posibilidades de caída de dos dígitos, pues ahí está el dato, va a ser la peor crisis económica, la peor caída que haya tenido México en su historia”.

Llegó el momento de no escatimar, aseguró, buscar finanzas públicas sanas, políticas públicas responsables en un marco de legalidad, aprovechar el fondo de estabilización al máximo, y utilizar parte de la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional; reorientar gasto público y posponer la construcción de la Refinería de Dos Bocas. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)