El diálogo que iniciaron la Universidad de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y el Gobierno federal es para buscar cambios de fondo en la Casa de Estudios, señala el gobernador, Enrique Alfaro.

“Sólo se han planteado cambios de fondo, no hemos hablado de ningún asunto puntual, ni de tema de recursos. Hemos hablado del inicio de una nueva etapa en la vida de la universidad a partir de las decisiones de la comunidad universitaria”.

Indica que entre hoy y mañana se define una nueva fecha para otra reunión.

Agrega que aún no ha analizado asistir al cuarto informe de labores del Rector la próxima semana, pero no lo descarta. (Por Claudia Manuela Pérez)