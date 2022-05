Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la empresa Vitol ya reveló los nombres de los presuntos beneficiarios de sobornos en Pemex.

“Y se les hizo fácil, porque se arreglaron en Estados Unidos, pagaron en Estados Unidos, y luego vinieron con nosotros a decirnos vamos a reparar el daño, les vamos a pagar el daño. Sí, lo aceptamos, pero ¿quiénes fueron los que extorsionaron, los que recibieron los moches? No, es que no podemos decirlo. ¡Ah! Pues entonces no. Y les tengo una buena noticia, ya dieron los nombres”.

Y aunque no dio nombres, sí reveló que se trató de directivos del área internacional de Pemex. Por otro lado, informó que el huachicol se ha incrementado en los últimos tres meses, de 4 mil millones de barriles diarios a casi 7 mil millones. (Por Arturo García Caudillo)