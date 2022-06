Ante las amenazas de comuneros de Oaxaca, de frenar el avance del corredor del Istmo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no se prestará a chantajes.

“Cuento esto porque así está el país. Entonces me paran y hay una manta que dice, si no nos pagan las tierras no va a haber corredor transitsmico. Si me van a impedir el paso, pues aquí me voy a quedar, pero ninguna autoridad, y desde luego el presidente de México, puede ser sometido a chantajes”.

Desde Huatulco, durante la presentación del Plan de Apoyo a Damnificados por el huracán Agatha, reiteró que a esos comuneros se le pagarán las tierras al precio en que indique el avalúo, y que es de alrededor de 20 mil pesos por hectárea. (Por: Arturo García Caudillo)