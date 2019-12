Ante los insultos que profiriera en su contra el delegado del actual Gobierno de Bolivia, Tuto Quiroga, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no se enganchará ni caerá en provocaciones.

“No voy yo a caer en ninguna provocación, vamos a esperar para que este asunto se resuelva, es un asunto diplomático, no vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel, estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, al derecho internacional y sobre todo en defensa al derecho de asilo”.

Reiteró que el asedio a la representación mexicana en Bolivia es un asunto diplomático que está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que deberá resolverse en organismos internacionales.

Finalmente, manifestó el apoyo y la solidaridad del pueblo y del Gobierno de México en respaldo a los funcionarios de nuestro país en La Paz. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)