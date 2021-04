Aunque considera que negarle el registro como candidato a la gubernatura de Michoacán, es una sanción ilegal, inconstitucional, y desproporcionada, aún así la acatará, asegura el morenista Raúl Morón.

“Es totalmente desproporcionada, ilegal, inconstitucional y arbitraria, y ya hemos dicho porqué, pero la vamos a acatar, la vamos a acatar porque finalmente nosotros creemos en las instituciones, no creemos en hombres y mujeres que están en las mismas, pero las instituciones hay que reivindicarlas, y entendemos también que esta decisión no esta sentada, fundamentalmente consolidada, argumentada, en cuestiones de carácter jurídico-legal, que me parece que es el tema”.

Sin embargo, consideró que esta decisión del INE y del Tribunal Electoral es un atentado contra la democracia. Adelantó que seguirá al frente del proyecto, y vaticinó que su partido, triunfará en la elección del 6 de junio. (Por Arturo García Caudillo)