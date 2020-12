Establecimientos de entretenimiento han sido acusados de ser los principales focos de contagio de Covid-19 a pesar que hay otras actividades como el Buen Fin, ventas navideñas o tianguis sin filtros que abonaron al incremento de infectados, señaló César García, presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos (Conbar).

Reconoció que hubo empresarios del gremio que no atendieron las medidas sanitarias para la apertura de estos negocios, pero reiteró que no fueron todos los bares y antros los incumplidos.

“Hicimos el llamado a toda la clientela y a la sociedad en general que asistan solamente a lugares que se sientan seguros, y donde vean que los protocolos se cumplen”.

Concluyó que la industria del entretenimiento es la que en cada uno de los botones de emergencia ha sido más afectada, por lo que propondrán que la suspensión de actividades no siempre impacte a los mismos giros. (Por Héctor Escamilla Ramírez)