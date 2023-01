Ante las quejas de derechohabientes de desabasto de medicinas en las farmacias del Instituto de Pensiones, el titular de este organismo, Héctor Pizano, afirmó que actualmente la cobertura del catálogo de medicinas es de 80 por ciento y que desde diciembre pasado se anticiparon en la compra para evitar los contratiempos que por lo general se presentan cada que inicia el año y que es un proceso tortuoso.

“Ya podemos asegurar que tenemos el 80 por ciento del abasto en las farmacias, de hecho ya debe de estar en las farmacias este surtido de todas las que se pudieron adjudicar”.

Explicó Pizano que hay algunas claves de medicina que no se pudieron adjudicar porque los participantes no ajustaron precios, no se cumplieron requisitos o fueron descontinuados, por lo que se realizarán adjudicación directas para conseguir los faltantes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)