La reducción o desaparición del Fondo de Gastos Catastróficos comprometerá la salud y la vida no solo de los niños con cáncer, sino de una gran cantidad de personas con enfermedades caras y complicadas, advirtió el fundador y presidente de la asociación Nariz Roja, Alejandro Barbosa Padilla.

“Estaríamos destinando a pacientes con cáncer, VIH, que deseaban una oportunidad de trasplante de hígado, corazón, renal, recién nacidos que requieren cuidados intensivos, a no contar con ayuda, a dejarlos solos, a morir no contando con eso que se les prometió: salud gratuita, universal y de calidad”.

Barbosa Padilla fue uno de los 13 oradores en el evento de Cierra Filas Jalisco, donde destacó su desacuerdo con el manejo federal de los recursos de salud, la falta de transparencia y rendición de cuentas.

Se le entrecortó la voz en un par de ocasiones al hablar de la lucha de los niños con cáncer y el esfuerzo de sus padres. (Por Gricelda Torres Zambrano)