El cierre por obras viales en las calles Juan Manuel y Mariano de la Bárcena en el Centro tapatío, sorprendió a peatones y automovilistas, que en su mayoría aseguraron no estar enterados que los trabajos iniciarían este martes.

Sin embargo, el director de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, Saúl Alveano, afirmó que sí hubo socialización de las obras de rehabilitación:

“Bueno, en cuestión de cierres viales, es bueno que la gente planeé con anticipación y de nueva cuenta yo si quisiera recalcar que si bien, en cuestión de socialización de pronto no empata el inicio de obras con la visita a los domicilios y demás, pues es importante que la gente se prepare para las distintas rutas que puede tomar en su recorrido a sus destinos distintos. De nueva cuenta recordar que sí se hizo esa socialización sin embargo quizá pasó un periodo de tiempo y la gente de pronto ya no lo tenía en mente.”

Por su parte, la Comisario de la Policía Vial, Blanca Minerva Magaña, asegura que hay agentes viales en la zona que proporcionan información e indican los desvíos correspondientes. (Por Mercedes Altamirano)