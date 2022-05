Un elemento de la Policía de Zapopan fue víctima de una agresión tras un altercado vial.

De acuerdo con la corporación municipal el elemento se encuentra en su día de descanso y viajaba a bordo de su vehículo particular acompañado de otras personas, cuando en las inmediaciones del fraccionamiento La Cima tuvo un altercado con los ocupantes de un vehículo sedán en color azul y vidrios polarizados.

El elemento siguió a sus agresores pero en el camino recibió al menos un par de disparos de arma de fuego que sólo dañaron su vehículo.

Todo terminó en el cruce de las avenidas Trafalgar y Federalistas donde el elemento chocó contra otro vehículo particular.

“En el cruce de Federalistas y Trafalgar es donde localiza el vehículo, sí es de un compañero de la Policía de Zapopan. Nos menciona nada más que fue objeto de una agresión de unos sujetos, eso es todo lo que tenemos al momento. Sí resulta lesionado de un dedo pero no es grave”.

El elemento sufrió una lesión en un dedo a consecuencia del choque.

Se trata de un policía adscrito al departamento de Trabajo Social.

Los agresores escaparon. (Por José Luis Escamilla)