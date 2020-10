Tras la reunión que sostuvo con funcionarios del Gobierno Federal, en busca de resolver el bloqueo de agricultores a la Presa La Boquilla, el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántara, denunció que trataron de presionarlo.

“Me presionaban y me presionaban para que yo aceptara la extracción de la Presa La Boquilla, y no, yo nunca he hecho nada chueco ni por lo oscurito, ni lo voy a hacer nunca. Querían fuera, les dije yo no soy autónomo para tomar una decisión de esa naturaleza. Yo tengo que llegar todo esto con mis representados, ponerlos en una mesa de diálogo. Pero desde ahorita les comento: Antes hubo un muerto por la Presa La Boquilla. Ahora si lo intentan va a haber muchos”.

Explicó que debido a este conflicto sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, y que el Gobierno Federal quiere el líquido de la presa no para cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos, sino para uso público urbano de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)