Horas difíciles viven vecinos de Loma Bonita Ejidal y Jardines de Santa María en Tlaquepaque, pues por la lluvia de ayer, el agua alcanzó hasta metro y medio de altura y se metió a algunas viviendas. Esta mañana continuaron las labores de limpieza en lo hogares siniestrados.

Sobre Acueducto y Ahuehuetes en Loma Bonita Ejidal, el agua dañó 10 viviendas y un local comercial, seis casas tuvieron afectación en menaje pues el agua alcanzó un metro de altura. En Jardines de Santa María, el agua desbordó el canal de Comonfort y Tepexpan y superó metro y medio de altura, dañando otras 11 viviendas. En este caso las familias se encuentran en una zona de riesgo, señaló la alcaldesa María Elena Limón.

“Ellos no quieren irse pero si vemos las condiciones en las que se encuentran las casas no es seguro para ellos así es que hoy vamos a estar haciendo el trabajo de convencimiento”.

Por estar en una zona que invade el canal, a dos metros de distancia del cauce y no ser sujetos a apoyo estatal y federal, el municipio señaló que buscará la manera de atender a los damnificados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)