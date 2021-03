El agua con la que se riega diariamente la Glorieta de Tránsito no es potable, aclara el jardinero del lugar. Esto ante las quejas de vecinos por la manera como diario se tira el líquido en este sitio.

“No para consumo humano no es esta agua. -¿Es nada más para regar?. -Para regar así es”.

En el lugar también hay aspersores que de igual manera riegan diario la glorieta de Tránsito, pero con agua que no es para consumo humano. (Por José Luis Jiménez Castro)