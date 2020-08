Es cierto que la red está vieja, sin embargo el agua turbia que afecta a 140 colonias de la Zona Metropolitana es reflejo también de una mala gestión del SIAPA, considera el investigador y académico universitario, Arturo Gleason Espíndola.

-Es un elemento, sí es un elemento. Las partes más viejas de la ciudad son de metal, las tuberías, las dejas sin presión porque no tienes buena regulación, no mandas la presión correcta porque no tienes un sistema de gestión digital, pues entonces hay presencia de oxígeno en las redes y entonces no hay agua, vuelve el agua, se oxida y arrastra todos los metales. Todo eso cafesoso son metalitos”.

Califica como simplista la respuesta de las autoridades a medios de comunicación y a vecinos afectados por el agua café que llega por las tuberías. (Por Gricelda Torres Zambrano)