Una ruda situación es la que vive actualmente el gremio de la Lucha Libre en Jalisco, pues desde que la pandemia les aplicó la quebradura no han visto la suya. Así lo lamente René Carrillo, mejor conocido en el deporte de las patadas voladoras como Al Carrillo Jr.

“El deporte de la lucha libre ahorita la verdad estamos abandonados. No nos han apoyado para nada, no se nos ha acercado el Ayuntamiento, ni el gobierno federal, ni nada, ni estatal, ni por ningún lado nos han apoyado en cuestión de despensas o a lo mejor algún apoyo económico a los luchadores”.

En estos momentos, a más de 200 luchadores de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la pandemia les ha aplicado el candado, técnicos y rudos por igual.

Arenas, como la Jalisco y la Coliseos, llevan más de siete meses cerradas y los reyes del pancracio le apuestan al Gobierno del Estado mascara contra cabellera para que por lo menos reciban una ayuda. (Por José Luis Jiménez Castro)