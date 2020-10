No hay quien ponga un alto a los operativos en lo oscurito de la Policía Vial, ahora fueron vecinos de la colonia Las Águilas, los que a las 3 de la mañana fueron infraccionados por agentes de tránsito sobre la avenida 18 de marzo, cuando todos estaban dormidos. Aquí una víctima de los operativos viales en lo oscurito:

“Que anoche por la avenida 18 de marzo, entre Río Cuixmala y avenida Sierra de Mazamitia. Llegaron no sé quién hayan sido, unos agentes de vialidad a infraccionarme a las 3:19 de la madrugada del día de hoy”.

Lo más extraño de estos operativos viales en plena madrugada es que los agentes de tránsito no encaran al infractor para explicarle el motivo de su falta y cuando despiertan la infracción ya está ahí. (Por José Luis Jiménez Castro)