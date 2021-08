Luego de la flamante contratación de Leo Messi, el Paris Saint Germain no escatima en refuerzos y ya planea cumplir el sueño de los amantes del futbol, juntar a Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo. El presidente del equipo Nasser Al-Khelaïfi confirmó que el francés Kylian Mbappé no renovará con el club, pero no le dejará ir al Real Madrid hasta 2022. El relevo será Cristiano, que también quedará libre la próxima temporada. (Por Martín Navarro Vásquez)