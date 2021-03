En la colonia Seattle de Zapopan nunca les había faltado el agua, ni aún en los tanteos. Ahora llevan ya 8 días sin el líquido y en algunas zonas más de 20. Por eso hoy, en el cruce de las avenidas Zoquipan y avenida San Jorge, se reunieron con el director del SIAPA para exigirle agua. Dicen los vecinos que aquí no tienen ni aljibes, ya que nunca habían padecido la falta de agua.

“Y aquí la mayoría de las casas no tenemos aljibe porque pues es una colonia que nunca nos había hecho falta el agua y que siempre había mucha presión… Entonces, los que tienen aljibe lo tienen inservible porque los árboles están tan grandes que los fracturaron”.

El director del SIAPA les prometió poner agua aquí en la colonia Seattle a partir de hoy. Mañana tendrán una nueva reunión a las 8 de la mañana y de no haber respuesta se manifestarían. (Por José Luis Jiménez Castro)