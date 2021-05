El aislamiento provocado por la pandemia de Covid-19 afectó a los estudiantes del país, quienes vivieron estrés por las medidas sanitarias y el estudio en casa, indica el investigador de la organización Mexicanos Primero, Carlos González Seemann.

Sostiene sin embargo, que no fueron los únicos.

“74 por ciento de los adultos encuestados cuenta con secundaria o menos. Esto podría dificultar el seguimiento a las labores de la educación en linea. 56 por ciento de las familias tuvieron acceso a Internet, es decir, a duras penas poquito más de la mitad. Todavía la brecha en términos digitales es un amplia”.

Mexicanos Primero insiste en que el programa Aprende en Casa no funcionó, por lo cual no puede tomarse como referencia de aprendizaje.

Lamenta la falta de apoyo delo gobierno federal a los más pobres, tanto en lo económico como psicológico, para manejar el estrés de los niños por la pandemia. (Por Gricelda Torres Zambrano)