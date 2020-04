Le informaron mal al presidente Andrés López Obrador porque la Linea Tres no está terminada, asevera el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, quien prefirío que sea la SCT, la que de a conocer la fecha de su conclusión y puesta en operación.

“Es evidente que la línea tres no está terminada, no creo que sea necesario polemizar más, estamos en el proceso como se ha informado de manera puntual, estamos en los procesos de entrega-recepción de cocheras, talleres y del viaducto Dos”.

Luego de dar a conocer el Programa de Reconversión Hospitalara, Alfaro Ramírez se entrevista con empresarios de Jalisco quienes le solicitaron una reunión urgente, luego del informe que presentó ayer el presidente. Adelantó que hay mucha molestia ante la falta de apoyo para reactivar la economía afectada por la pandemia.

(Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: Juan Martínez)