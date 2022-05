El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señala que no le preocupa el desplegado firmado por algunos alcaldes donde le advierten que no apoyarán actividades no sustantivas de la Casa de Estudios, por el entrenamiento con algunos poderes en la entidad.

Asegura que habló con algunos presidentes:

“Que no nos preocupáramos, que porque lo que dice el desplegado es que los apoyos para tareas sustantivas sí, por lo tanto, nos van a seguir apoyando en todo, entonces realmente fue lo que nos dijeron, que no nos preocupáramos, que todo lo que nos apoyan sigue siendo sustantivo y lo que nos dijeron es que tienen muchísima presión de parte del gobernador para firmar esos desplegados”.

Agrega que la FIL, el Festival de Cine y Papirolas, son los proyectos con más apoyos de ayuntamientos y seguirían igual. (Por Claudia Manuela Pérez)