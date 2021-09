Después de su exitoso proyecto “Alan x el mundo”, el actor y cantante Alan Estrada apuesta por el streaming con la obra musical “Hoy No Me Puedo Levantar”.

En entrevista con Notisistema, platicó sobre el evento que se llevará a cabo este sábado 25 de septiembre a las 8 de la noche por Cinépolis Klic.

“Yo ya había cerrado mi ciclo con “Hoy No Me Puedo Levantar” amo la obra, pero también creo qué hay momentos y hay que dejar ir las cosas, entonces para mi esto fue un regalo así hubieran sido 1 o 4 funciones; al final fueron ocho que fueron para mi un regalo. Toda la temporada de “Hoy No Me Puedo Levantar” la gente atascaba en la medida de lo posible con la capacidad que se permitía los teatros, y esto habla de que la gente si quiere salir de su casa, si se siente segura en el teatro, solamente quiere que la obra valga la pena”.

Alan Estrada también continúa con su faceta de conductor en el programa “Quién es la Máscara” de Televisa y prepara una obra musical para el próximo año. (Por Kevin Casillas)