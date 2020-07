En el torneo “MLS is Back” que se juega en Orlando, Florida, el delantero mexicano Alan pulido marcó un gol de penal en el triunfo del Sporting Kansas City 3-2 ante Colorado Rapids para conseguir sus primeras tres unidades en el evento.

Desde los 11 pasos Pulido venció al ex guardameta de León William Yarbrough para poner el 2-1 parcial al minuto 72.

Pulido al respecto comentó: “Más allá del gol, en lo personal me da confianza, lo importante es que obtuvimos tres puntos importantísimos que para nosotros eran de vida o muerte para seguir ilusionados de estar acá en este torneo”. (Por Martín Navarro Vasquez)