Malas noticias en el Atlas a unas horas de su juego de esta noche ante Bravos de Juárez. Mediante un comunicado se informa que dos jugadores Rojinegros dieron positivo al Covid 19, por lo cual ya fueron aislados y no fueron considerados para el partido de hoy a las 21:00 en el Estadio Jalisco.

“Informamos que tras las pruebas de detección de COVID-19 realizadas al Primer Equipo de los Rojinegros, continuando con el protocolo de prevención establecido por la Liga MX, detectamos dos casos positivos en jugadores. Ambos se encuentran aislados y bajo la observación de nuestro departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte”.

Agrega el comunicado que “Atlas FC invita a toda la población en general a no bajar la guardia ante esta pandemia y continuar cumpliendo con todos los reglamentos establecidos por las autoridades de salud”.

En el documento no se dan a conocer los nombres de los jugadores. (Por Martín Navarro Vásquez)