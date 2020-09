En espera de que se defina la nueva dirigencia nacional de Morena, el ex presidente municipal de Tlajomulco de Zuñiga, Alberto Uribe, admite que esta interesado en ser candidato a alcalde por Guadalajara o Tlajomulco.

Expone que la decisión dependerá de quien llegue a la presidencia nacional del partido, aunque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le ha pedido esperar.

Admite que el escenario no jugaría a su favor ante las diferencias que mantiene con el gobernador, Enrique Alfaro.

“Al final yo sería el retador y evidentemente pues tienen una nómina muy grande, saben hacer política, tienen muchos favores en todas partes, y no van a permitir perder la ciudad de Guadalajara, tengo algo que me complica también que es la adversidad del gobernador Alfaro hacia mi persona”.

El proceso electoral en Jalisco arranca en enero. (Por Mireya Blanco)