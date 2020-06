Fue personal de la Fiscalía de Jalisco que atendió el caso del joven Giovanni López, quien le sugirió que no actuara en su momento contra los policías involucrados en la detención, revela el presidente municipal, Eduardo Cervantes.

El alcalde así lo narra.

“Cuando llega Policía Investigadora como no había, en ese momento, el acto había sido 12 horas antes y estaba medio confuso, ellos me sugieren que no los alerte, que no diga nada, para… que no los vaya a despedir, pues, en el sentido de que ellos la van a tratar de caminar rápido para que se castigue a los responsables, cosa que yo considere prudente y fue lo que he hecho”.

Sin precisar el número de policías, refiere que fueron desarmados y enviados a vigilar un corralón mientras siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía. (Por Mireya Blanco)