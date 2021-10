Porque representa un boquete en las finanzas municipales de siete millones de pesos, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, advierte que no pagó ni pagará las quincenas de las 130 basificaciones irregulares que dejó la pasada administración.

“Pues simple y sencillamente no se les pagó la quincena pasada ni esta que viene. Y como estamos en el marco de la ley, que estas personas presenten ante el tribunal sus alegatos, pero yo no voy a pagar esas bases porque me abren un boquete de siete millones de pesos de manera anual”.

Que demanden, dice el alcalde, al señalar que tan solo en nómina, aguinaldos y combustible, Tonalá gastará más de 200 millones de pesos en lo que resta del año. (Por Gricelda Torres Zambrano)