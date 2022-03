En la Junta de Coordinación Metropolitana de IMEPLAN, donde estuvieron la mayoría de los presidentes municipales de la Zona Metropolitana, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, puso los puntos sobres las íes y dijo lo que ya muchos saben: “la Policía Vial nada más no se ve en las calles”.

“Para mi está desaparecida totalmente. Habrá que hacer una reestructura porque no se ve por ningún lado. Ayer el tránsito para ir a un concierto duró hasta tres horas, el día de un partido de futbol dura dos horas. Todos los eventos que se realizan, la Policía Vial no aparece en los absoluto”.

El presidente de Zapopan pidió reconsiderar la posibilidad de que la Policía Vial regrese a las calles y deje de pertenecer a la Secretaría de Seguridad del Estado realizando otras funciones. (Por José Luis Jiménez Castro)