El Presidente Municipal de Zapotlanejo Héctor Álvarez Contreras acepta haber participado en una riña callejera durante la Nochebuena, aunque asegura que no golpeó a nadie y solamente empujó a una mujer que le impedía defender a su familia.

El alcalde explicó que la gresca inició luego que unos vecinos estuvieron tronando cohetones a pesar de las advertencias para que no lo hicieran, y uno de sus nietos que tiene un padecimiento convulsionó.

Asegura que cuando fueron a reclamar fueron agredidos por los vecinos, quienes en tumulto los golpearon aún cuando estaban tirados en el piso.

“Yo creo que no es un golpe José Luis, es un empujón. Y yo nada más quisiera hacer una reflexión rápida. No sé si valga más el empujón de una mujer que la vida de un ser humano y en este caso la vida de mi hijo corría peligro. Y cuando la vida de un hijo corre peligro los padres somos capaces de hacer cualquier situación por evitar que los dañen o les quiten la vida.”

El Presidente Municipal de Zapotlanejo aseguró que habitualmente lleva una buena relación con los vecinos con los que terminó peleando, por lo que su familia aún no decide si denuncian los hechos en la Fiscalía. (Por José Luis Escamilla)