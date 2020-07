El presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, acusó un linchamiento político en su contra por parte del PRI, tras el enfrentamiento verbal que tuvo con la regidora María del Refugio Camarena en la sesión de cabildo del viernes pasado cuando abordaban un tema de seguridad publica.

Luego de que la dirigencia del partido y la regidora anunciaron que estrenarían la reforma por violencia política en razón de género, el alcalde dijo que se trato de un debate.

“La violencia política en razón del género es de ida y vuelta, en este caso yo fui agredido verbalmente en un momento en particular entendí, de manera clara, que me recordaba con señas obscenas no propias de una dama muy respetable como es ella que me recordaba a mi santa madre que ya descansa en paz”

Álvarez Contreras aseguró que nunca ha ejercido poder de forma desmedida, y que los recursos legales por violencia política en razón de género no pueden aplicarse de manera retroactiva. (Por Mireya Blanco)