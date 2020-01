Tras el altercado este viernes donde inspectores del ayuntamiento tapatío retiraron a la artista Flor Amargo del Paseo Alcalde, durante una presentación frente a Catedral, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro pidió una disculpa, pues afirmó que los inspectores no aplicaron el criterio adecuado y sus acciones se contraponen a la vocación cultural que se le pretende dar al Paseo Alcalde.

“Se le informó que se tenía que solicitar algún permiso y el día jueves tuvo su expresión cultural aquí en Centro de Guadalajara con todo el apoyo. El día de ayer me parece que existió una falta de criterio de parte del personal, que si bien está haciendo cumplir reglamentos al no tener permiso, pero pues la vocación y la instrucción de mi gobierno es que la cultura, la expresión artística, pues sea un aspecto fundamental”.

Del Toro mencionó que habrá total libertad a las expresiones de los artistas urbanos y mencionó que buscará un encuentro con la artista Flor Amargo para expresarle personalmente sus disculpas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)