Los presidentes municipales de Zapopan, Guadalajara, El Salto, Tlajomulco, Tonalá y Zapotlanejo, así como el concejo municipal de Tlaquepaque, signaron una carta dirigida a los diputados federales para que en la discusión del presupuesto de egresos de 2022 se consideren recursos en materia de seguridad para los ayuntamientos, tras la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

En la misiva señalan que en la discusión en particular del presupuesto se pudiera incluir una partida de apoyo a los municipios, pues acusan que la eliminación de este fondo ha sido un duro golpe para los ayuntamientos.

En la carta incluso señalan que de ser necesario los municipios no controlarían la compra de insumos, sino que incluso podrían ser los apoyos en especie otorgados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a los elementos municipales no les falten suministros. (Por Héctor Escamilla Ramírez)