Hasta el municipio de Zapotlanejo, a la escondida comunidad de El Aguacate, llegó el alcohol adulterado y cobró la vida de dos personas en las últimas horas.

Uno de los fallecidos es Jesús Robles, de 68 años, y de oficio agricultor.

Su viuda asegura que Chuy no era alcohólico, solamente tenía por costumbre prepararse un pajarete por la mañana antes de salir a trabajar.

Desconoce de dónde salió el alcohol que utilizó para su bebida.

“Estoy muy dolida, estoy muy triste, porque mi marido era un hombre de trabajo, era un vecino tranquilo. La comunidad lo conoce, todo mundo lo conocía. ¿Por qué el Gobierno no hace algo?, pero algo bien para que no vuelva a ocurrir esto”.

El alcohol adulterado que consumió Jesús le provocó una intoxicación severa que lo mató en cuestión de horas.

Aunque fue llevado a tiempo a la Cruz Roja su cuerpo no soportó tres paros cardiacos. (Por José Luis Escamilla)