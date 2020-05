El alcohol adulterado terminó con la vida de Enrique, que tenía tan solo 19 años.

Vecino del poblado El Aguacate, municipio de Zapotlanejo, Enrique se reunió el fin de semana con unos amigos para convivir tranquilamente, dijo a Notisistema su abuela Eugenia.

“No haciendo ningún escándalo. Estaban ahí platicando porque no groserías. Entonces ándele que se está muriendo, deja prendo la camioneta y se arrancaron con él. Ya de ahí no sé para donde lo llevarían, si lo llevarían directamente para allá o para Zapotlanejo. No les he preguntado y no he querido preguntar. Ya lo pasado, pasado”.

Tal como ha ocurrido con otros deudos de personas fallecidas por intoxicación con alcohol adulterado, doña Eugenia tampoco sabe dónde compró su nieto el producto que lo mató. (Por José Luis Escamilla)