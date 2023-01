El capitán del Atlas Aldo Rocha se declara motivado para el inicio del Torneo de Clausura 2023 y asegura que no hay pretextos para no ser un club protagonista. Hace unas semanas se llegó a mencionar que Rocha saldría del equipo y aceptó que sí hubo ofertas, pero prefirió seguir con los Zorros.

“En realidad de que hubo ofertas por mí, hubo ofertas, pero también siempre llegué a un buen arreglo, tanto con la directiva como con el cuerpo técnico que estaba. Sobre todo porque yo quería seguir acá. Quiero seguir haciendo historia con este equipo, me motiva seguir trascendiendo, me motiva también el torneo que se viene, sobre todo porque me tocó jugarlo y sé que son torneos muy agradables. Entonces, pienso más en el presente, ya lo que quedó, ya pasó”.

Con dos títulos ganados el actual plantel del Atlas recibe un respeto en la Liga MX, agregó Rocha:

“Este equipo se ha ganado bastante respeto. Lo sentimos con los rivales dentro del terreno de juego, pero hay que seguir reafirmando el trabajo, no nos podemos quedar con lo que hicimos, eso ya quedó atrás, tanto como ya quedó atrás el mal semestre que tuvimos. Ahora pensamos en este nuevo torneo y sobre todo también en la Concachampions, que es un torneo muy atractivo y sobre todo motivante para nosotros”.

Atlas, salvo la baja desde el torneo pasado de Mauro Manotas, no tiene bajas para el debut del sábado ante Toluca. (Por Martín Navarro Vásquez/fotoAtlas)