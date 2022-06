Por vez primera desde el año 2002 la tiradora mexicana Alejandra Zavala no estará presente en los Juegos Centroamericanos, debido a que por falta de recursos no pudo acudir al clasificatorio en Guatemala hace un par de semanas. El Code la apoyará para concentrarse rumbo a los Juegos Olímpicos, pero la olímpica mexicana no cuenta con apoyo de la Conade.

“Algo que sí me dio un poco de tristeza, sin embargo vienen mis objetivos que son llegar a unos Juegos Olímpicos tengo que ver la parte positiva. Es un dinero que yo lo pude haber pagado, pero que prefiero guardarlo para la Copa de las Américas donde puedo conseguir el pase a los Juegos Panamericanos y un pase a Juegos Olímpicos. Lo hablé muy claro con mi entrenadora, con el Code Jalisco y me dijeron que lo estaba pensando bien, que era mejor”.

Zavala se encuentra en un gran nivel, ahora teniendo como entrenadora a la cubana Tania Pérez. En planos internacionales vuelve a los primeros planos y ya sueña con obtener el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. Compite ya en dos modalidades que son: Pistola de aire 10 metros, donde el Río 2016 logró el cuarto sitio y pistola fuego 25 metros, donde en la pasada Copa del Mundo en Granada, España terminó en el séptimo lugar.

“Este año me ha ido muy bien he mejorado en una de las modalidades que yo no tenía como priorizada, que es la pistola deportiva, en este momento he avanzado mucho que ya he pensado en una plaza olímpica en esta modalidad algo que es muy bueno para mi, porque no es solo una oportunidad, sino duplico”. (Por Martín Navarro Vásquez)