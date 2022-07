La Junta de Coordinación Política no tiene facultades para destituir a ningún presidente de comisiones, así responde el titular de la Jucopo en San Lázaro, Rubén Moreira, ante la solicitud hecha por legisladores de Morena para que Alejandro Moreno sea removido de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

“La Junta de Coordinación Política no tiene esas facultades. Las comisiones se dividen a partir del número de diputados que tenemos, y los partidos escogen quiénes las encabezan. En el caso nuestro, nosotros decidimos porque fuera el presidente de nuestro partido, por su gran experiencia. No es la primera vez que él es presidente de esa Comisión, y además tiene una gran experiencia legislativa a nivel del Senado y con nosotros acá. Entonces, escogimos al mejor para esa Comisión”.

Y es que los diputados del partido en el poder que integran la Comisión de Gobernación faltaron a tres sesiones consecutivas, con el pretexto de que Moreno Cárdenas no tiene la calidad moral para presidir un cargo de esa naturaleza, dado que es perseguido de la justicia en Campeche. (Por Arturo García Caudillo)